Mossini: “Il Napoli non sbaglierà atteggiamento. Barrow? La sua doppietta…”

Covid, il momento del Napoli e le prove in casa Bologna. Questi i temi toccati da Alessandro Mossini a Sportoday:

“E’ stata una giornata di positività, c’è quella di Mancini, i tre della Lazio confermati, Dzeko alla Roma, Callejon a Firenze e anche uno nella Virtus Bologna – ha affermato – Noto che ci sono alcuni club esteri poco propensi a far andare i giocatori in nazionale e in questo momento, forse, se ne potrebbe fare a meno. Dovrebbe agire in prima persona la Fifa. Centralizzare i controlli? La situazione in casa Lazio crea un precedente, il nuovo laboratorio ha confermato tre positività. C’è qualcosa che non va visto che i biancocelesti erano negativi in campionato”.