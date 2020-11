Mossini: “Il Bologna ha vinto di autorità. La Coppa Italia non va snobbata”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Alessandro Mossini che ha parlato così della vittoria per 1-2 del Bologna contro la Sampdoria:

“Il Bologna ha creato poco prima di trovarsi in vantaggio, poi i rossoblù hanno congelato il risultato con il palleggio. Infatti la squadra di Mihajlovic, dopo il minuto 75′, ha mantenuto il possesso del pallone per oltre 7′ minuti. Il Bologna ha vinto di autorità e come ha detto Sinisa, ciò che semini poi lo raccogli”.