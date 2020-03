Mossini: “Giusto pensare di ripartire con il campionato per limitare le perdite economiche”

Intervistato da Sport Today, Alessandro Mossini ha parlato dei danni economici che il calcio dovrà fronteggiare: “Limitare i danni credo sia una cosa che tutte le realtà economiche del paese stiano cercando di capire come fare. L’emergenza ora è sanitaria, ma quando poi il problema sarà rientrato si dovrà ripartire anche a livello economico. Sicuramente non è un problema legato agli stipendi di giocatori come Cristiano Ronaldo. Bisogna pensare alle centinaia di persone normali che lavorano all’interno di una squadra di calcio”.

