Mossini: “Con questo atteggiamento, il Bologna vince anche a Verona”

Intervistato da Sport Today, Alessandro Mossini ha detto la sua riguardo la partita di Coppa Italia giocata ieri dal Bologna contro il Pisa: “L’atteggiamento era quello giusto, questo ha evidenziato il gap tecnico tra le squadre. L’attacco ha funzionato bene, si vedono i meccanismi vincenti dell’anno scorso. Se devo scegliere I migliori in campo dico Palacio, Soriano, Poli e Tomiyasu. Il primo ha spaccato la partita, nel secondo tempo è stato davvero fenomenale. Soriano ha firmato gli assist vincenti. Poli ha sbloccato la gara e ha dato quantità per tutta la partita. Però se devo dire un solo migliore in campo, Tomiyasu si porta a casa il premio. È stato costante nei 90 minuti e ha fatto una partita davvero molto positiva, è sicuramente il più pronto tra i nuovi acquisti.”

Scheda 1 di 3