Mossini: “Con l’Europeo al 2021 è più facile che Orsolini rimanga”

Intervenuto a Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Alessandro Mossini ha fatto il punto della situazione calcistica ai tempi del Coronavirus. Si parte da Riccardo Orsolini.

“Noi come Corriere di Bologna non stiamo parlando di mercato, non credo abbia senso – ha affermato – Non siamo in grado di dire quando finirà questo campionato, figuriamoci pensare al prossimo. E’ chiaro che il lavoro di scouting prosegue e c’è tempo per guardare tante partite e visionare tanti calciatori. L’unica cosa che ci siamo azzardati a dire è che con un Europeo che si allunga di un anno diventa più facile che Riccardo Orsolini rimanga”.