Mossini: “Bisogna continuare a credere nell’Europa. Recupero in vista per Mbaye”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Alessandro Mossini ha analizzato il match tra Bologna e Inter di ieri pomeriggio. Il giornalista del Corriere di Bologna ha iniziato commentando l’incontro per poi discutere dei protagonisti e delle rinnovate ambizioni degli emiliani. Ecco le sue parole.

“La vittoria di ieri è arrivata anche in modo inaspettato visto come era iniziata. Il primo tempo è stato davvero negativo, specialmente sul lato della voglia e dell’atteggiamento. Aver mantenuto la partita sull’1-0 ha gettato le basi della vittoria. Forse la supponenza dell’Inter che con il vantaggio e l’uomo in più ha pensato a far tirare il rigore a chi si deve sbloccare invece che al rigorista. Una scelta che ha pagato male vista la reazione dei rossoblu. Il Bologna ha approfittato di una situazione che l’Inter non aveva chiuso. La squadra era in crescita, ma il rigore con gol subito poteva affossarti, invece la parata ha galvanizzato gli emiliani che con la forza della leggerezza hanno ribaltato la partita grazie anche ad alcune individualità importanti”.