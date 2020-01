Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Alessandro Mossini ha parlato della possibile cessione di Dzemaili: “C’è la possibilità che Dzemaili vada in Cina da Donadoni. È una chance che potrebbe concretizzarsi. Non c’è fretta perché il mercato cinese chiude a febbraio inoltrato. Quindi non è detto che la trattativa possa concludersi in tempi brevi. C’è tutto il tempo di discutere con calma tra le parti in causa”.

