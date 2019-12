Mossini: “A gennaio obbligatorio comprare un terzino e un attaccante”

Intervenuto nella puntata odierna di Sport Today, Alessandro Mossini ha analizzato la sfida contro l’Udinese di Coppa Italia: “Il modo in cui è maturata l’eliminazione fa molto male. Non può passare inosservata. Però non so quanto ci sia stato di scelta tecnica e quanto di necessità. Il sentimento è di aver puntato su altre gare. Infatti, si arriva in una situazione in cui la rosa è limitata e in caso di problemi fisici si rischia di giocare in stato di emergenza. Il problema si può traslare sul perché la rosa, al sesto anno di A sia ancora così in bilico”.

Scheda 1 di 6