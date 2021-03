Morello: “Analogie Mihajlovic e Ulivieri. La cooperativa del gol? Vai in campo sapendo che ognuno può segnare”

Dario Morello, attaccante ai tempi di Renzo Ulivieri, ha parlato della cooperativa del gol ai microfoni del Resto del Carlino:

“Me la ricordo benissimo: anche perché è stata una delle stagioni più belle che ho vissuto in carriera. Indimenticabile quell’anno, quando vincemmo il campionato di B, ma anche l’anno prima, quando dominammo la C1 e l’unico ad andare in doppia cifra fu Cecconi. Quella squadra era davvero uno spasso. Ulivieri era un martello che in allenamento ci massacrava di fatica, ma non vedevi l’ora che venisse il giorno della partita perché sapevi che col suo calcio non avevi paura di nessuno e mettevi sotto tutti”.