Morara (Under 15): “Stop del campionato giusto. In questo periodo lavoriamo per migliorarci”

L’intervista al mister dell’Under 15 Francesco Morara, che nonostante il momento complicato sta cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno e lavorare con i suoi ragazzi con l’obiettivo di migliorarli. Ecco le sue parole:

“Gli allenamenti per il momento proseguono bene, non ci possiamo lamentare. Stiamo riuscendo comunque a fare attività, i ragazzi sono abbastanza tranquilli e quindi direi che per il momento le cose vanno per il meglio. Stiamo sfruttando al massimo questo momento”.