Monza-Bologna si gioca, ecco perché è stata respinta la richiesta di Galliani

I motivi del non rinvio

Monza-Bologna si giocherà regolarmente lunedì sera in Brianza alle ore 20.45.

E' stata dunque respinta la richiesta di Adriano Galliani di rinviare la partita dopo l'accoltellamento di Pablo Mari, che fortunatamente sta bene dopo l'operazione di ieri. Il Bologna è rimasto alla finestra sulla richiesta del Monza dando disponibilità a valutare opzioni ragionevoli, ma non c'erano in calendario. La partita sarebbe finita addirittura in data 9 febbraio, causa Mondiale, una data troppo lontana dalla sua naturale collocazione e troppo vicina alla partita di ritorno che si giocherà a Bologna il 12 febbraio.