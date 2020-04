Montebugnoli (VivaTicket): “La vendita è crollata, ma sono fiducioso”

“Da due settimane la vendita di biglietti è crollata a zero, ma continuiamo a lavorare sul ‘business to business’. Ci siamo ridotti lo stipendio e le ore di lavoro, ma riusciamo quasi tutti a lavorare in smart working. La prima sede a chiudere è stata quella a Singapore, poi a Dubai e a Bologna: dove abbiamo faticato di più è stata la Francia. E’ tutto chiuso anche qui ad Orlando. In America però lavorare in smart è qualcosa di normale da anni, anche in ambito scolastico”.

