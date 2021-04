Montanari: “La Fortitudo ha subito un torto contro Pesaro. Cremona? Mi aspetto una reazione da Baldasso”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Damiano Montanari ha parlato di basket, analizzando il momento di Fortitudo impegnata questa sera contro Cremona . Si parte però dalla vicenda che ha coinvolto la Effe e Pesaro , con la società marchigiana accusata di non aver rispettato i protocolli di sicurezza covid:

"La Fortitudo ha subito una grave ingiustizia contro Pesaro. Justin Robinson non ha effettuato l'intero periodo di isolamento.Il fatto che non sia prevista una sanzione per una società che infrange il protocollo covid è scandaloso. Si tratta di una faccenda grottesca, che ha creato anche un precedente. I biancoblù ricorerranno in appello, la questione non finirà qua. E' un episodio che fa male al movimento".