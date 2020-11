Montanari: “La Fortitudo ha deluso in tutto, su Sacchetti dico che…”

Il giornalista di Stadio Damiano Montanari è intervenuto all’interno di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, condotto da Francesca Bolognini. Ha parlato del momento Fortitudo a 360 gradi, dal derby fino ad un bilancio di queste prime giornate:

“La Fortitudo sta deludendo in tutto, da chi gioca a chi allena e soprattutto a chi ha fatto la squadra. Guardando il roster a inizio campionato mi aspettavo una stagione di alto livello. La Effe ha preso una media di 90/100 punti a partita, così non potrà mai vincere. A inizio campionato avevo detto che il quintetto della Fortitudo al completo sarebbe stato da quinto posto, e lo penso ancora. Molti infortuni hanno condizionato questo avvio di stagione. E’ chiaro però che l’atteggiamento di alcuni giocatori non può essere quello giusto”.