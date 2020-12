Montanari: “Fortitudo, Martino non avrebbe fatto meglio di Sacchetti. Mercato? Io prenderei…”

Il giornalista di Stadio Damiano Montanari, intervenuto questo pomeriggio a Pomeriggio in Rossoblù, ha parlato della Fortitudo e della partita di sabato contro Brescia, di Sacchetti e del mercato che potrebbe fare la società biancoblù. Queste le sue parole:

“Sacchetti ha dimostrato con l’Italbasket di non essere un allenatore bollito, tantomeno di non saper fare il proprio lavoro. Finora non è stato il problema principale della Fortitudo. Le difficoltà sono dovute alla costruzione del roster, la società doveva fare una squadra adatta al tipo di gioco del coach. Martino con questa squadra non avrebbe fatto meglio di Sacchetti.”