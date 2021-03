Montanari: “Fortitudo, i giocatori non hanno più alibi. Società? Futuro a rischio”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Damiano Montanari ha parlato del momento della Fortitudo, reduce dalla sconfitta contro Treviso. Ecco le sue parole:

“Il problema principale è stata la costruzione della squadra in estate. Gli allenatori pagano sempre per prima, ma ora i giocatori non hanno più alibi. Ma è da evidenziare il fatto che il roster non l’hanno fatto i giocatori. Dalmonte? Non è responsabile, anche Pavani ha confermato che ha lavorato bene”.