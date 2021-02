Montanari: “Fortitudo, contro Milano serve la gara perfetta”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Damiano Montanari ha analizzato il momento della Fortitudo, che domenica affronterà Milano, in una sfida che sulla carta si preannuncia proibitiva:

“La Fortitudo dovrebbe fare una partita perfetta, mentre Milano invece sbagliarla. Non è la partita con l’Armani quella che la squadra di Dalmonte deve vincere. Sicuramente i biancoblù ci proveranno, ma dovranno accadere una serie di coincidenze fortunate in una stagione già di per sè molto sfortunata”.