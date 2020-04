Montagliani (Fifa): “Non sono sicuro di poter ricominciare a settembre”

L’emergenza sanitaria sta rallentando, ma ancora non ci sono certezze. Nel calcio, la priorità sono i campionati nazionali, poi le coppe europee e infine le gare internazionali fra i paesi. Tuttavia, come dice il vice-presidente della Fifa Victor Montagliani, il problema è serio.

“Speriamo di poter riprendere le gare a settembre, anche se non ne sono sicuro sia possibile. Personalmente credo sia un po’ difficile. Non solo per una questione di salute pubblica e di diversi stadi della pandemia nei vari paesi, ma anche perché si dovrà attendere il ripristino dei collegamenti internazionali. I campionati sono la priorità”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”