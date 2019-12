Monari: “Soriano fondamentale, ieri il miglior Bologna dell’anno”

Intervistato da Sport Today, Simone Monari ha iniziato il proprio intervento con una panoramica sul momento del Bologna: “Il Bologna al momento è al di sopra delle aspettative. Se pensiamo che a metà luglio abbiamo scoperto della terribile malattia di Sinisa. Se ci avessero offerto di riavere il mister a dicembre in panchina e di chiudere l’anno con 22 punti, avremmo firmato subito. Personalmente sarebbero bastati anche 18-19 punti. Non mi aspettavo di vedere una così grande determinazione in tantissime partite. Giusto 2-3 partite si possono definire veri giri a vuoto. La squadra ha ancora i principi dello scorso anno, le ultime partite sono state davvero entusiasmanti”.

