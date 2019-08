Monari: “Serve un rinforzo di peso a centrocampo”

Nell’edizione odierna di Sport Today è intervenuto il giornalista di Repubblica, Simone Monari, che ha parlato della situazione del centrocampo rossoblu: “In questo momento giocando con 2 mediani, 4 giocatori potrebbero bastare. Kingsley potrebbe andare in prestito, Schouten è alla prima esperienza. Dzemaili e Poli hanno dimostrato di far fatica a reggere una stagione intera. Personalmente preferisco Poli tra i due, lo svizzero forse ha più opzioni. Se le aspettative sono quelle di puntare in alto, mi sento di dire che questo centrocampo ha bisogno di almeno un rinforzo di peso, non semplici ritocchi.”

Scheda 1 di 3