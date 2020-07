Monari: “Senza Bani la difesa soffre. Skov Olsen? Giusto aspettare la sua crescita”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Simone Monari ha discusso inizialmente della sconfitta maturata contro il Milan per poi analizzare i temi riguardo il match di domani contro l’Atalanta. Il giornalista di Repubblica ha discusso delle dichiarazioni di Mihajlovic e anche di alcuni dei giocatori rossoblu meno in forma al momento. Ecco le sue parole.

“La partita di sabato ha fatto emergere tutti i limiti difensivi del Bologna. Penso che qualche inserimento nel reparto sia necessario per la crescita della squadra. Medel centrale? Può essere una possibilità, però sono convinto che al primo gol subito di testa parleremo di cambiare il cileno con qualcuno di più alto. Anche se non è sembrato un grande acquisto, senza Bani la difesa del Bologna ha sempre più buchi rispetto alle partite in cui il toscano è presente”.