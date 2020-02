Intervenuto oggi a Sport Today, Simone Monari ha parlato dell’arbitraggio di Bologna-Genoa: “L’arbitraggio non mi è piaciuto in generale. Però nelle decisioni clou Massa è stato ineccepibile. Mi è sembrato però indirizzare lui la partita. Ha usato un metro molto spezzettato. Non mi ha soddisfatto. La prestazione del direttore di gara è stata sicuramente sufficiente, non ha sbagliato negli episodi chiave, però il resto non mi è piaciuto”.

