Monari: “Nel calcio gli errori ci saranno sempre. Bigon? Capisco la sua amarezza”

Nel corso dell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Simone Monari per commentate l’intervento del Var in Sassuolo-Bologna che è costato il rosso a Hickey. Ecco le sue parole:

“Il Bologna negli ultimi episodi non è stato molto fortunato con il Var, ma non penso ci sia altro anche perché Saputo ha sempre detto che il Bologna è molto rispettato in lega. Penso quindi che si sia trattato di episodi sfortunati. Bisogna considerare che il Var non è infallibile perché viene gestito da un uomo e l’idea di avere una partita senza errori è un’utopia. Nasca ha sbagliato e credo che il calcio dal campo e il calcio dal Var siano due discipline diverse. Il Var ha sensibilmente ridotto gli errori, ma gli errori continueranno a esserci. Capisco l’amarezza di Bigon e al suo posto avrei detto le stesse cose”.