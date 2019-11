Monari: “Napoli trasferta non impossibile. A centrocampo farei giocare chi è più in forma”

Intervistato nell’edizione odierna di Sport Today, Simone Monari ha parlato della prossima trasferta del Bologna contro il Napoli: “Ne sono successe di tutti i colori al Napoli nell’ultimo mese. Non mi aspettavo sinceramente un risultato come quello di ieri sera. Si sta andando verso una situazione di stabilità comunque all’interno della squadra. Chiaramente il Bologna troverà una squadra in ripresa, ma per quanto difficile non credo sia un’impresa impossibile quella di domenica”.

Scheda 1 di 4