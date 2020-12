Monari: “Peccato per l’infortunio di Orsolini. Sulle critiche a Barrow dico che…”

Il giornalista di Repubblica Simone Monari è intervenuto nell’edizione serale di Sportoday condotta da Rita Mandini. Ha parlato del momento del Bologna e delle prossime partite in campionato dei rossoblù:

“Quest’anno il Bologna non è stato fortunato dal punto di vista degli infortuni, anche se bisogna dire che ce li hanno tutte le squadre. I rossoblù però sono stati indubbiamente penalizzati. L’infortunio di Orsolini non ci voleva, è un peccato. Stava tornando in forma. Contro l’Inter poteva fare bene”.