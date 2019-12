Monari: “L’Atalanta non stupisce più. Bologna? Forse manca un po’ di condizione”

Ospite di Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Simone Monari ha parlato dell’attuale situazione del Bologna in vista del match con l’Atalanta.

“Speriamo sia stanca e scarica, è auspicabile dopo l’impresa in Ucraina. L’Atalanta ormai non mi stupisce più, ci può essere anche un po’ di fortuna ma hanno costruito una squadra che ora si può considerare una big. Non dimentichiamoci che l’anno scorso è arrivata in finale di Coppa Italia. Giocano un calcio asfissiante che è una caratteristica di Gasperini, lui spinge i giocatori al massimo spremendoli a ritmi forsennati. Diciamo che se c’è un momento propizio per affrontarla è questo”.