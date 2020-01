Monari: “L’ambizione di Mihajlovic sta spingendo la dirigenza ad investire”

Intervistato nell’edizione odierna di Sport Today, Simone Monari ha parlato di Nicolas Dominguez e del mercato rossoblu: “Dominguez? Bisognerà vedere le decisioni di Mihajlovic, ma finalmente è arrivato il primo rinforzo. Penso che nessuno si immaginasse fosse il primo di una lunga serie. Quando a Villa Delle Rose si è parlato con Sabatini, nessuna avrebbe immaginato di una sequenza simile di mercato. Non in questa sessione. A maggior ragione vedendo la posizione di classifica buona in cui naviga il Bologna. L’idea direi che è quella di scalare la classifica già nel girone di ritorno”.

