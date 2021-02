Monari: “A Parma partita delicata, ma decisiva per loro. Sabatini? Intervento fuori luogo”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Simone Monari per parlare del prossimo impegno del Bologna in casa del Parma, di Mihajlovic, Soumaoro e Sabatini. Ecco il suo commento:

“Si farà di tutto per recuperare Orsolini contro il Parma in una partita dove entrambe le squadre hanno una grandissima difficoltà a segnare. Si tratta di una partita delicata per i rossoblù, ma è più decisiva per il Parma. Dopo il Parma, ci sarà il Benevento che sarà un’altra gara impegnativa che all’andata i rossoblù persero immeritatamente”.