Monari: “Bologna squadra divertente. Miha? Storia toccante”

Intervistato da Sport Today, il giornalista di Repubblica Simone Monari ha raccontato le proprie impressioni sulla partita di ieri: “L’aspetto emotivo della partita è stato importante. Purtroppo, dalla malattia di Sinisa, non si può prescindere dal lato emozionale di ogni incontro. Poi c’è l’aspetto tecnico, c’è stata una partita, che è iniziata male ed è andata in crescendo. Ci sono tanti aspetti che si mescolano insieme. La capacità della squadra di rispondere e l’espulsione, sono stati i due episodi fondamentali. Riguardando la partita ho visto che il Bologna era ben messo in campo, a differenza di quanto pensavo a caldo. Semplicemente ha subito tre gol dopo i primi tre affondi. C’è un’interpretazione lacunosa della fase difensiva. Probabilmente i ritmi del match il Brescia non li avrebbe retti per tutto il match. L’espulsione ha fatto letteralmente crollare il Brescia, mentre il Bologna continuava a crescere. Anche gli accorgimenti tecnici sono stati perfetti. È stata una partita lacunosa anche in attacco, ma a risultato acquisito.”

