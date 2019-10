Con una nota apparsa sul sito ufficiale il Bologna riporta che il giovane portiere Marco Molla ha giocato per tutti i 90 minuti nella sfida vinta dagli azzurrini con le Isole Salomone e valida per il mondiale Under-17. L’Italia, al debutto nella competizione, ha prevalso per 5-0. Ora ad attendere i ragazzi di Nunziata c’è il Messico, giovedì infatti gli azzurrini scenderanno in campo per la seconda giornata del girone F.