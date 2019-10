Molla titolare con l’Italia under 17

Il Bologna ha un occhio anche sulla maglia azzurra. L’Italia di Mancini ha infatti da poco ottenuto la qualificazione diretta ai gironi di Euro 2020, ma adesso tocca all’under 17. La selezione azzurra under 17 ha infatti aperto alla grande il Mondiale in Brasile, rifilando 5 gol alle Isole Salomone. In porta c’era Marco Molla, portiere di proprietà del Bologna.

L’estremo difensore difende i pali dell’Italia under 17, portando in alto i colori rossoblu. Molla sarà in campo da titolare anche venerdì contro il Messico e poi lunedì prossimo contro il Paraguay. L’Italia ha buone possibilità di passare il girone, e Molla quindi di mettersi ancora in mostra e di stupire il mondo.