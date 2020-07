Non solo Serie A, ma anche MLS. Il presidente Joey Saputo, infatti, non tifa solo Bologna ma anche Montreal Impact, la sua altra squadra di cui è proprietario. Nella notte, il club ha però perso il derby nazionale contro Toronto per 3-4.

Non è bastata la magnifica doppietta di Saphir Taider, ex giocatore del Bologna trasferitosi in Canada proprio dal club rossoblu nel gennaio del 2018.

Fonte: “Tuttomercatoweb”