Mirante torna a Bologna

Partita ricca di ex quella tra Bologna e Roma, in programma domenica pomeriggio al Dall’Ara. Fra i più, ovviamente c’è Antonio Mirante, oggi portiere giallorosso ma arrivato nella Capitale la scorsa estate proprio da Bologna. Il classe 1983 ha passato 3 splendide stagioni in rossoblu, collezionando – tra Serie A e Coppa Italia – 90 presenze, 123 gol subiti e 28 ‘clean sheet’. Leader dello spogliatoio e dei tifosi, il ragazzo originario di Castellammare di Stabia – che a Bologna ha vissuto anche un brutto periodo per il problema al cuore – proverà senza dubbio emozioni forti domenica, anche se lo aspetta solo la panchina: il Dall’Ara gli riserverà un’accoglienza particolare.

Nell’estate del 2018 Mirante ha accettato la chiamata della vita, l’ultima veramente importante della sua carriera. Arrivato a Roma per volere di Di Francesco nello scambio con Skorupski – che invece domenica sfiderà da titolare i suoi ex compagni – doveva semplicemente vestire i panni del secondo di esperienza. Le disastrose prestazioni di Olsen hanno però obbligato Ranieri – che sostituì nel finale l’ex tecnico del Sassuolo – a far accomodare lo svedese al posto proprio del classe 1983. Mirante salvò in diverse occasioni la Roma, permettendole di accedere in Europa League: lo scorso anno in giallorosso – tra Serie A e Champions League – il portiere ha fatto registrare 13 presenze, 9 gol incassati e 6 ‘clean sheet’.