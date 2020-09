Miozzo: “Follia l’ingresso a più di 1000 spettatori”

Ostacoli

Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, è stato intervistato dal Corriere della Sera per commentare la parziale riapertura degli stadi:

“Al momento ci sono almeno 3 ostacoli. Il primo è la vicinanza tra le persone, il momento in cui si esulta, quello in cui si protesta. Poi ci sono gli ingressi, con l’accalcamento alle biglietterie e ai varchi d’accesso, e il deflusso. In questo momento aprire a più di 1000 spettatori è impensabile. Per una graduale apertura bisognerà verificare gli effetti che questi eventi possono causare sulla curva epidemiologica”.