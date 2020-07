Minuto di silenzio per Bologna-Torino

Domenica 2 agosto cadrà il quarantennale della strage di Bologna del 1980, una giornata sempre molto sentita dai bolognesi.

Nella mattinata non ci sarà il corteo tradizionale verso la Stazione centrale, ma ci sarà un ritrovo in Piazza Maggiore per onorare le vittime della strage di quarant’anni fa. Nella serata andrà di scena anche il Bologna per l’ultima di campionato contro il Toro e la Lega Calcio ha autorizzato il minuto di silenzio in onore delle vittime prima del fischio d’inizio.