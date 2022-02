Minghinelli: “Mercato di gennaio non entusiasmante, ma l’atteggiamento deve essere diverso

Riccardo Bigon Sports Director (Bologna) ; August 02; 2020 - Football : Italian championship 2019 2020 ; 38°Day ; match between Bologna 1-1 Torino at Renato Dall Ara Stadium ; Bologna, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) [0855]

“Ad alti livelli non dovrebbe succedere perché sono professionisti, dovrebbero rendersi conto che ogni partita servirebbe anche ai singoli, soprattutto i giovani, per mettersi in luce e crescere. Tuttavia, mi pare che sia un gruppo rispettoso che ha sempre sudato la maglia. Sicuramente non avere un obiettivo concreto può togliere un po’ di intensità, ma dovrebbe accendersi un campanello nella testa dei giocatori, soprattutto per chi è a Bologna da un po’ più di tempo.“