Milito: “Palacio calciatore fantastico, a 39 anni dimostra ancora il suo valore”

Le dichiarazioni di Diego Milito sull'amico Palacio

Diego Milito ha parlato ai microfoni di Sky Sport, e tra gli argomenti affrontati c'è anche il grande momento di forma del connazionale ed ex compagno di squadra nella Selecciòn argentina Rodrigo Palacio , reduce da una tripletta nell'ultima gara contro la Fiorentina . L'ex attaccante dell' Inter lo ha inserito tra gli attaccanti più forti in Serie A :

"Ci sono grandissimi attaccanti a livello mondiale in questo momento. Un giocatore come Lewandowski è straordinario, ma anche gli stessi Lukaku e Lautaro. Anche in Serie A c'è Ibrahimovic o un mio amico come Palacio, che è un calciatore fantastico e a 39 anni continua a dimostrare il suo valore".