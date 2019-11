Diego Milito, ex giocatore di Inter e Genoa, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Come noto, lo svedese potrebbe a gennaio rientrare in Italia, in lizza Bologna e Milan. Le parole di Milito:

“E’ ancora un campione. Ho seguito la Mls, sente il calcio tuttora alla grande. Resta un top che può e vuole togliersi soddisfazioni: sarebbe bene per la Serie A riaccoglierlo”.