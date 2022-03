MilanNews – Probabile tutto esaurito a San Siro per il posticipo di lunedì

Previsto pienone al San Siro per Milan - Bologna, già 55mila biglietti venduti

Come riporta la redazione di MilanNews, le prevendite sono andate a ruba, quindi si suppone che ci sia il rischio di un tutto esaurito al San Siro: c'è grande entusiasmo attorno ai rossoneri, la squadra di Pioli è prima in classifica e la prossima partita sarà decisiva per confermarsi contro un avversario come il Bologna, e per provare ad allungare sulle inseguitrici che affronteranno partite decisamente più complicate, tra Atalanta - Napoli e Juventus - Inter, per questo servirà una grande spinta dai tifosi, che potranno tornare ad occupare lo stadio, in particolare ora che la capienza è tornata al 100%.