Milan, Piatek cerca il riscatto ma a Bologna potrebbe giocare Leao

Sembra esserci aria di bocciatura in casa Milan per Krzysztof Piatek, quantomeno momentanea. Nelle ultime prove tattiche infatti il polacco stato tenuto da parte, preferendogli Leao nel ruolo di centravanti titolare. Le continue prestazioni opache del centravanti stanno facendo puntare Pioli sull’attaccante portoghese.

Sia chiaro Leao, non ha fin qui incantato, ma la crisi di Piatek affonda le proprie radici molto lontano. Troppo pochi i 3 centri in 14 partite per l’ex Genoa, che ha faticato già durante le amichevoli estive. La bocciatura non è definitiva, il bottino portato a casa lo scorso anno e l’investimento fatto su di lui, ma quello di Pioli è un avvertimento. Se dovessero essere confermate le indicazioni dell’allenamento di ieri, a Bologna sembra essere pronta la maglia da titolare per Rafael Leao.