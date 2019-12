Milan offerta da 6 milioni, ma Ibra vuole di più

Zlatan Ibrahimovic avrebbe quasi scelto il Milan, quello che sembra frenare il sì dello svedese sarebbe l’offerta rossonera. La formazione milanese avrebbe offerto, secondo il Corriere dello Sport, sei milioni per 18 mesi, ma l’attaccante chiede di più. Boban e Maldini sono convinti che l’offerta sia equa per un attaccante di 38 anni reduce dalla MLS.

La speranza in casa Milan è che la discrepanza tra domanda e offerta non convinca il giocatore a optare per altri lidi. In questo senso, l’offerta del Bologna potrebbe essere economicamente più competitiva e forse potrebbe riuscire a strappare il sì del giocatore ex LA Galaxy. Secondo i bookmakers infatti ora i rossoblu sarebbero i favoriti nella corsa al fenomeno scandinavo.