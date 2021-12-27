Lo svedese piace ai rossoneri
Anche il Milan si iscrive alla corsa per Mattias Svanberg, mediano svedese del Bologna in scadenza di contratto nel 2023. Svanberg ha deciso, assieme al suo procuratore, di mettere in pausa la trattativa fino a febbraio, cioè dopo la chiusura della sessione invernale, e oltre al Tottenham si starebbe muovendo la Serie A.
Secondo Sportmediaset il Milan cerca un rinforzo in mezzo al campo e avrebbe messo nel mirino il centrocampista rossoblù.
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