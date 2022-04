Milan-Bologna, San Siro da tutto esaurito e con la nuova quarta maglia

Milan lunedì sera con la quarta maglia

Non solo il momento delle due squadre è opposto, non solo i rossoblù affronteranno questo periodo con Sinisa Mihajovic in ospedale, ma lunedì sera il Milan avrà tante motivazioni extra. C'è la sensazione di un weekend Scudetto forse decisivo viste le difficili partite di Napoli e Inter, il Milan ha la partita più facile, poi ci sarà un Meazza pieno. Previste quasi 60mila persone lunedì sera dato che a ieri erano già stati venduti 50mila biglietti. Non solo, il Milan giocherà con la quarta maglia della prossima stagione svelata oggi.