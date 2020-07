Milan-Bologna, probabili formazioni

Il Bologna farà visita al Milan domani sera. Mihajlovic pare intenzionato a riconfermare in gran parte la squadra che ha affrontato il Napoli, nonostante non tutti abbiano convinto appieno. Al centro ancora Tomiyasu, mentre a sinistra torna Dijks. A centrocampo ormai inamovibile Dominguez, mentre a destra potrebbe toccare ancora a Skov Olsen – in ballottaggio comunque con Orsolini e con la sorpresa Juwara. Davanti confermato Palacio e Barrow a sinistra, fuori Sansone.

Tra i rossoneri, Pioli si affida ancora ai “suoi” titolari. Bennacer a guidare il centrocampo, Calhanoglu favorito su Bonaventura sulla trequarti. Rebic a sinistra e Saelemaekers a destra. Ibrahimovic ovviamente di punta.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Saelemaekers, Bennacer, Kessie, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”