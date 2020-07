Milan-Bologna: dubbio Ibrahimovic

A poche ore da Milan-Bologna, diversi dubbi ruotano attorno alle scelte di Pioli.

Zlatan Ibrahimovic, cercato tra l’altro dal Bologna in inverno, è tra i convocati ma il tecnico Stefano Pioli ieri in conferenza stampa ha lasciato intendere di voler attendere gli ultimi allenamenti per sciogliere i dubbi di formazione. Ibrahimovic potrebbe anche partire dalla panchina e subentrare a partita in corso, con Rebic pronto a sostituirlo nel ruolo di prima punta. Tra i convocati torna Paquetà.

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Leao, Rebić.