Milan-Bologna, le probabili formazioni

Senza Orsolini squalificato, ma con un Lucumì in più, il Bologna di Siniša Mihajlović affronta stasera a San Siro il Milan campione d'Italia. Pioli con il suo classico 4-2-3-1 con il possibile debutto di De Ketelaere in attacco, con Giroud prima punta. Sugli esterni Messias e Leao. Mihajlovic con il 3-5-2 con il ritorno di Soumaoro dietro con Medel e il neo arrivato Lucumì a completare il reparto, Cambiaso e De Silvestri sulle fasce, Dominguez e Schouten in mezzo con Soriano tra le linee dietro Sansone e Arnautovic.