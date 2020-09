Milan-Bologna, le probabili formazioni

Parte stasera l’avventura del Bologna in campionato, un percorso che, Mihajlovic dixit, ‘si spera sia con poche curve e interruzioni’, ma subito c’è già una salita dura da affrontare: il Milan di Ibrahimovic.

I moduli dovrebbero essere speculari, ma i rossoneri avranno una conclamata emergenza difensiva con le assenze di Romagnoli e Musacchio. Spazio a Hernandez, Kjaer, Gabbia e Calabria. Mediana a due con Bennacer e Kessie, davanti dietro al solito Ibra, spazio a Rebic, Calhanoglu e Castillejo.

Grande curiosità per capire la prima formazione titolare del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dovrebbe arrivare la conferma di Tomiyasu centrale in coppia con Danilo, fasce affidate e De Silvestri e Dijks. Tanti dubbi in mezzo, Medel è squalificato, Mihajlovic potrebbe scegliere la geometria di Schouten e l’esperienza di Poli, pochi dubbi invece in attacco con Orsolini e Barrow larghi, Soriano trequartista e Palacio unica punta.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Rebic, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic. All. Pioli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.