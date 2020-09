Milan-Bologna: le probabili formazioni

Oggi riparte il campionato di Serie A e il match tra Milan-Bologna è in programma lunedì sera alle 20.45.

Il Milan di Stefano Pioli dopo la partita di Europa League ritroverà Rebic che era squalificato e si candida a giocare dal 1′ minuto a discapito di Saelemaekers. Il tecnico, inoltre, dovrà rinunciare a Conti, Romagnoli e Musacchio ancora indisponibili, mentre Leao totalmente fuori condizione a causa della positività annunciata nei giorni precedenti. Il nuovo acquisto Tonali dovrebbe iniziare dalla panchina, con Bennacer e Kessie titolari nel duo di centrocampo.

Nel Bologna, invece, ci saranno tante conferme e Mihajlovic sembra indirizzato a riproporre gli undici scesi in campo nell’amichevole contro l’Entella. Ci sarà, quindi, De Silvestri pronto per cominciare questa nuova esperienza e la novità Tomiyasu come difensore centrale. Ballottaggio a centrocampo dove Schouten e Poli lottano per una maglia, con l’olandese che sembra in vantaggio. In attacco Palacio si contende il posto con Sansone che lo insidia.

Di seguito le formazioni:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.