Milan-Bologna, le formazioni ufficiali

Ci sono diversi cambi di formazione per Sinisa Mihajlovic che chiaramente fa affidamento ad un po’ di turnover visti i ritmi serrati. In difesa rientra Denswil, fuori Mbaye con Tomiyasu terzino, in mediana spazio a Poli mentre davanti torna Santander titolare. Nel Milan Ibrahimovic dal primo minuto.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswill, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic.