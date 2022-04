Milan-Bologna, dove vederla e ascoltarla

Le coordinate per seguire Milan-Bologna

Riprende stasera, alle 20.45 a San Siro, il campionato del Bologna dopo la sosta per le nazionali.

La squadra di Sinisa Mihajlovic, assente in panchina perché ricoverato al Sant'Orsola, affronta il Milan nel posticipo del lunedì. Partita molto importante per i rossoneri che hanno visto Napoli e Inter superare un turno difficile, ma anche per il Bologna che vuole regalare una gioia al proprio mister.